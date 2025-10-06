TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ‘IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi’nin kritik kabul testleri tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli bir adımın daha atıldığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sistemin teknik özelliklerini, “20 kW gücündeki lazer kaynağı ile 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti, 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti, kara ve deniz platformlarında etkin kullanım” olarak açıkladı.

Bakan Kacır, paylaşımında, “Yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısıyla IŞIK, geleceğin lazer tabanlı savunma teknolojilerinde Türkiye’yi caydırıcı ve etkin bir güç olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor” dedi.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen “IŞIK” Yüksek Güçlü Lazer Sistemi, kritik kabul testlerini başarıyla tamamladı! ✅20 kW gücündeki lazer kaynağı ile;???? 5 km’ye kadar körleştirme kabiliyeti???? 1,5 km’ye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti???? Kara ve… pic.twitter.com/mdv8nHNAHP— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 4, 2025

IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi, modern savaş ortamlarına uygun mimarisi ve ölçeklenebilir yapısıyla Türkiye’nin savunma teknolojilerinde önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.

Radar ve hava savunma sistemleriyle tam entegre çalışan IŞIK'ın, kritik tesislerin güvenliğinin sağlanması ve askeri birliklerin drone tehditleri başta olmak üzere olası saldırılara karşı korunmasında yüksek etkinlik sunacağı ifade edildi.