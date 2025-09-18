Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bayburt’ta çeşitli ziyaretler ve açılış programlarına katılmak üzere bir araya geldi.

İlk olarak Bayburt Valiliğini ziyaret eden Bakan Güler ve Bakan Bak, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından valilik makamında il protokolüyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakanların bir sonraki durağı Bayburt Belediyesi oldu. Burada da protokol üyeleriyle yapılan görüşmelerin ardından heyet, şehrin spor altyapısına büyük katkı sunacak olan 4 bin kişilik kapalı spor salonunun açılışına geçti.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılarak projeye destek verdi. Salonun, hem profesyonel spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması hem de gençlerin sporla buluşmasına olanak tanıması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak yaptığı değerlendirmede, “Bayburt gençliği her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu tesis, gençlerimize hem spor yapma alışkanlığı kazandıracak hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak.” dedi.