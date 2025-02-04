SASKİ, su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ani sıcaklık düşüşlerinin sayaç ve tesisatlarda donmaya yol açabileceği belirtilirken, alınması gereken önlemler ve doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ile birlikte su sayaçları ve tesisatlarda donma meydana gelmemesi için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sayaçların donması durumunda kesinlikle ateş veya sıcak su kullanılmaması gerektiği belirtilirken, özellikle yüksek kesimlerde ikamet eden abonelerin sayaç ve tesisatlarını gece saatlerinden önce koruma altına alması gerektiği vurgulandı.

SAYAÇLARIN KORUNMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Kış aylarında yaşanabilecek sayaç donmalarını önlemek için abonelerimizin gerekli tedbirleri almasını rica ediyoruz. Sayaçlar; kalın kumaş, boru kılıfı veya izocam gibi malzemelerle sarılıp ısı yalıtımı sağlanmalı.Tesisat bağlantıları, vanalar ve sayaçlarda su sızmalarına karşı düzenli kontrol yapılmalı.Abonelerimiz sayaçlarını ve tesisatlarını koruma altına alarak olası mağduriyetlerin önüne geçebilirler” denildi.