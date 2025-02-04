Şehirde etkili olması beklenen kar yağışı öncesi İnegöl Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. 3 müdürlüğün aktif rol aldığı karla mücadele çalışmalarında toplamda 126 araç ve ekipman ile personeller görev alacak.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl ve civar bölgelerde etkili olması beklenen kar yağışı öncesi İnegöl Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi adına karla mücadele çalışmaları için makine ekipman ve personeller hazırlanıp bekleyişe geçti. İnegöl Belediyesi’nde 3 müdürlük karla mücadele çalışmalarında aktif rol oynayacak. 126 araç ve ekipman ile karla mücadele çalışmaları sürdürülecek.

BAŞKAN TABAN’DAN “HAZIRIZ” MESAJI

Belediye Başkanı Alper Taban, karla mücadele çalışmalarına ilişkin hazırlıkları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Taban, “Biz hazırız ama sizlerin de hazır olması önemli. Yolda kalan araçlar genellikle yaz lastikli. Kış lastiği ve kar zinciri hususunda lütfen hazırlıklı olalım. Bereketiyle gelsin inşallah” dedi.

Öte yandan, konuya ilişkin açıklamalarda da bulunan Belediye Başkanı Alper Taban şu ifadelere yer verdi: “Kar yağışıyla ilgili meteorolojiden gelen uyarılar üzerine hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah kar bereketiyle gelir. Su kıtlığı ve kuraklık gibi gündemler arasında, kar bereketini dört gözle bekliyoruz. Bir yandan da kar yağışının gündelik yaşamı olumsuz yönde etkilememesi adına aldığımız tedbirler var. Hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu çalışmaları koordine edeceğiz” dedi.