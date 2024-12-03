SASKİ, 18 Nisan Caddesi’nde gerçekleştirdiği 17 bin 500 metrelik altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaların da sona geldi. Gün sonuna kadar tamamlanacak çalışma ile toplam 3 bin 600 metrekare alan asfalt ile buluşacak, cadde trafiği sürücüler için güvenli hale getirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kazımpaşa bölgesinde yürüttüğü 17 bin 500 metrelik yeni atık su hattı projesi kapsamında 18 Nisan Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 bin 600 metrekarelik alana750 ton sıcakserimi gerçekleştiriliyor.Gün içerisinde tamamlanacak asfaltlama işleminde ekipler gece geç saatlere kadar sahada olacak.

“ÇALIŞMALAR GÜN SONUNA KADAR TAMAMLANACAK”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “18 Nisan Caddesi’nde yerin yaklaşık 20 metre altındasürdürdüğümüz güçlü altyapı çalışmalarının ardından zaman kaybetmeden üstyapı çalışmalarına geçtik.750 tonluk asfalt yama ve tamir işlemi ile caddeyi güvenli ve hızlı şekilde trafiğe açacağız.Bölge trafik akışının etkilenmemesi içinçalışmamızı yoğunluğun az olduğu gece saatlerinde tamamlayacağız” ifadeleri kullanıldı.