SASKİ, beklenen yağışlara karşı şehir genelinde önlemlerini sıkılaştırdı. Ekipler, yağış sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının sorunsuz işlemesi için temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle yoğun yağış öncesinde önlem almak amacıyla yürütülen çalışmalarda, kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaraları temizlenerek su akışına engel olabilecek atıklar ortadan kaldırılıyor.

“Sahada aktif olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz”

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Tekeler Mahallesi’nde görev yapan ekipleri ziyaret eden Turan, “Şehir genelinde kanal ve ızgaralarda tıkanıklığa neden olabilecek çamur ve yaprak gibi atıklardan arındırılarak yağmur suyu akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi sağlıyoruz. Şehrimizde beklenen yoğun kar yağışı öncesinde altyapının sağlıklı işlemesi için sahada aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.