Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı yılın 9 ayında 3 milyon 951 bin 538 yolcunun kullandığını bildirdi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Gümrük sahasında incelemelerde bulunarak burada görev yapan kurumların amirleriyle Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu’nda toplantı yapan Artvin Valisi Turan Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın ülkenin en aktif kara hudut kapılarından biri olduğunu belirterek yüksek ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin önemli sınır kapıları arasında yer aldığını söyledi.

Vali Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin kara sınır kapıları arasında en fazla yolcu ve araç geçişinin gerçekleştiği kapılardan birisi olduğunu belirterek, “Sınır kapımızdan bu yılın ilk 9 ayında 3 milyon 951 bin 538 yolcu giriş çıkış yaptı. Ayrıca 294 bin 306 tır ve kamyon, 273 bin 575 otobüs ve otomobil giriş çıkışı gerçekleşti” dedi.

Yürütülen iş ve işlemler hakkında Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kaan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'dan bilgi alan Ergün, gümrük sahasında görevli personele kolaylıklar dileyerek, işlemlerini sürdüren vatandaşlara da bir süre sohbet etti.