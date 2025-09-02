Bursa Osmangazi Belediyesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Gününe özel düzenlediği konserde 12 farklı dilde barış şarkıları seslendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Sınırlarımızın yanında Gazze’de ve dünyanın bir çok yerinde maalesef en başta çocuklar, kadınlar, insanlar katlediliyor ve soykırıma uğruyor” dedi.

Dünya’da savaş ve katliamların son bularak yerini barışın alması için Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Gününde 12 farklı dilde barış şarkılarının seslendirildiği konser düzenledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen “Barış Şarkıları” konserinde Sanatçı Ceren Toksöz, Adio Kerida, Imagine, Makedonsko Devoce, Bu Son Olsun Bu Son, Lagrimas Negras, Mas Que Nada, Parla Piu Piano, Je veux, Ciao Bella, Katarina Mou, Aman Cevriye Hanım, Yaşamak Ne Güzel Şey, Hosgorsen, Çay Sukarıye, Sevmek Zamanı, Maki Maki ve Ederlezi gibi 12 farklı dilde şarkıyı barış için seslendirdi. Düzenlenen konsere Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, belediye başkan yardımcıları ve Osmangazili vatandaşlar katıldı.

BİR KEZ DAHA SOYKIRIM VE KATLİAM YAPANLARI KINIYORUZ

Barışa olan inancımızı ve umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemiz gerektiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Şu anda dünyamızda barışa en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Sınırlarımızın yanında Gazze’de ve dünyanın bir çok yerinde maalesef en başta çocuklar, kadınlar, insanlar katlediliyor ve soykırıma uğruyor. Dünya Barış Gününde aslında yaşanan bu mezalimleri değil barışı konuşmak isterdik. Böyle bir gerçek var bir kez daha soykırımı ve katliamları yapanları kınıyoruz. Barışa olan inancımızı ve umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemiz gerekiyor. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük barış insanlarından biri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, pek çok savaşı kazandı, ancak savaş içinde mecbur olmadıkça ve ülkesini savunmak durumunda kalmadığında bir katliamdır diyerek emperyalizme karşı bütün mazlum devletlere umut olmuş bir barış insanı onu da anıyoruz. Umarım yer yüzünde zulümler biter barışı hak ettiği şekilde çocuklara ve yeni nesillere hep birlikte yansıtırız” dedi.

Konseri dinleyen vatandaşlar 1 Eylül Dünya Barış Gününde bu anlamlı konseri düzenlediği için Başkan Erkan Aydın’a teşekkür etti.