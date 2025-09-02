Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor.ORDU (İGFA) - Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhları standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesinin en büyük mahallesi olan Çayırkent Fatih mevkiinde 4 km’lik asfalt çalışmasını tamamladı.

KORGAN’DA BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhları standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesinin en büyük mahallesi olan Çayırkent Fatih mevkiinde 4 km’lik asfalt çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, altyapı ve asfalt seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla, gerek kent merkezlerinde, gerekse mahalle yollarındaki birçok noktada yoğun bir mesai gerçekleştiriliyor. İl genelinde belirli bir program çerçevesinde gerçekleşen yatırımlarla, vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

4 KM’LİK YOL ASFALT İLE BULUŞTU

Ordu’nun kırsal ilçelerinde ulaşım alt yapısını güçlendirmek için yoğun mesai yürüten Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesinin en büyük mahallesi olan Çayırkentte yıllardır özlem duyulan bir çalışmayı daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Çayırkent Mahallesi Fatih mevkiinde geçtiğimiz günlerde başlanan 4 km’lik asfalt çalışması ekiplerin yoğun mesaileri sonrasında tamamlanarak ulaşım konforlu hale geldi.

ÇAYIRKENT MAHALLE MUHTARINDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Altyapısı tamamlanan güzergahın asfalt ile buluşturulduğunu söyleyen Çayırkent Mahalle Muhtarı Salih Aha, çalışmalar dolayısıyla Başkan Güler’e teşekkür etti.

Muhtar Aha, "Bu yolda epey sıkıntı çektik. Altyapısı tamamlanan güzergâhımız artık çok şükür asfaltlandı. Çamur, tozdan kurtulduk. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza güveniyoruz. Her çalışma bir plan dahilinde yapılıyor. Büyükşehir Belediyemize bizlere yaptıkları bu hizmet için başta Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.