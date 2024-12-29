Edirne'de Sardos ve Keşan Motosiklet Kulübü, yeni yılı erken kutladı. Piraye Sahne Restoran’da düzenlenen etkinlikte, 60 kişi canlı müzik eşliğinde keyifli bir gece geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Sardos ve Keşan Motosiklet Kulübü üyeleri erken yılbaşı coşkusu yaşadı.

Katılımcılar, unutulmaz organizasyon için kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Piraye Sahne Restoran’da düzenlenen erken yılbaşı yemeğinde Can Yılmaz ve arkadaşlarının müzik performansı eşliğinde gerçekleşti.

Motosiklet tutkunları, müzikle dolu bir atmosferde doyasıya eğlenirken, 2024 yılına veda etmenin ve 2025’e merhaba demenin heyecanını yaşadı.

Etkinlik sonunda katılımcılar özel geceyi organize eden Sardos ve Keşan Motosiklet Kulübü yetkililerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kulüp yetkilileri, topluluk olarak bir araya gelmenin önemine vurgu yaparken, etkinliklerin devam edeceğini söyledi.