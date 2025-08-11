Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Otoyolu Sapanca gişelerinde başlattığı dönel kavşak peyzaj,ışıklandırma ve çevre düzenlemesi çalışmasını tamamladı. Estetik dokunuşlarıyla bölgeye gelen misafirlere görsel bir şölen sunan kavşak günün her saati ayrı bir güzellik oluşturuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Otoyolu Sapanca Gişeleri Kavşağı’nda başlattığı dönel kavşak peyzaj çalışmalarını tamamlayarak ilçeye modern bir giriş kazandırdı.

Gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir güzellik sunan kavşak, estetik dokusuyla bölgeye gelen misafirleri artık görsel bir şölenle karşılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoban çıkışına kazandırılan dönel kavşakta, Büyükşehir ekiplerinin titizlikle yürüttüğü peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları sona erdi.

Doğayla uyumlu bu özgün peyzaj düzenlemesi, Sapanca’nın doğasını, yeşilini ve zarafetini kavşak tasarımına taşıdı.Yeşil alanlar ise özel formlu bitkilerle sanatsal bir kompozisyon içinde şekillendirildi.

TURİZM İÇİN GÖRSEL BİR KARŞILAMA NOKTASI

Yeni kavşak, sadece ulaşım açısından değil ilçeye değer katan ve turizm açısından dikkat çeken bir odak noktası olarak da öne çıkıyor. Özellikle yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Sapanca’da, otoban çıkışında yer alan bu görsel karşılamayla ilçenin modern yüzü vurgulanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğayla uyumlu, estetik ve işlevsel yaklaşımıyla hayata geçirilen kavşak düzenlemesi, yeşille mavinin buluştuğu, doğayı ve sanatı bir araya getiren yeni bir kent simgesi olarak Sapanca’da yerini aldı.