TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 2025 yılının ilk hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere bereket diledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin tek parçada en büyük tarımsal alanı olan Şanlıurfa’daki TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 2025 yılının ilk hasadı için çalışmalar başladı.

Mezopotamya’nın verimli topraklarında yer alan işletmede, mercimek ve arpa hasadına start verildi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1926914814493769776

1 milyon 600 bin dekarlık alanda faaliyet gösteren ve Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir rol oynayan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ndeki hasat çalışmalarıyla ilgili paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Alın teri ve emek toprağın bereketiyle buluştu. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.