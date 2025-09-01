Hatay’ın Samandağ ilçesinde, yapay ışıklar nedeniyle yönlerini kaybeden 592 caretta caretta yavrusu, jandarma ekiplerinin hassas çalışmasıyla güvenli bir şekilde denize kavuştu.HATAY (İGFA) - Hatay’ın Samandağ ilçesinde, nesli tehlike altındaki caretta caretta yavruları, jandarma ekiplerinin özenli çalışmasıyla denizle buluştu.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgiye gör,e sahil şeridinde yürütülen koruma çalışmaları sırasında, çevrede bulunan yapay ışıklar nedeniyle yönlerini kaybeden 592 caretta caretta yavrusunun tespit edildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yavruları tek tek toplayarak güvenli bir şekilde Akdeniz’in sularına ulaştırdı.