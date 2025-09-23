Salomon, 10. kez isim sponsoru olduğu Cappadocia Ultra Trail’i 17-19 Ekim 2025’te Kapadokya’da düzenliyor. 12. yılında 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarıyla binlerce sporcuyu ağırlayacak organizasyon, Türkiye’nin spor turizmine katkı sağlıyor.Mesut IŞIK / NEVŞEHİR (İGFA) - Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 12. kez 17-19 Ekim 2025’te UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya’da gerçekleşecek.

Salomon’un 10. kez isim sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, Argeus Travel & Events tarafından düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun desteklediği organizasyonda, Corendon Airlines, Garmin, Noss Group ve diğer firmalar co-sponsor olarak yer alıyor. Adım Adım ise sosyal sorumluluk ortağı olarak STK’lar için iyilik koşusu düzenleyecek.

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, “Kapadokya’da başlattığımız bu organizasyonu Salomon’un desteğiyle dünya markası haline getirdik. 12 yılda sürdürülebilirliği sağladık, Türkiye’de patika koşularını yaygınlaştırdık. 3 bin sporcuyla sınırlıyız, çünkü bölgenin turizm altyapısını düşünüyoruz. Maliyet artışları katılımı etkilese de yeni 14K parkuru ekledik” dedi. Güney, organizasyonun bölgeye 150 milyon TL katma değer sağladığını vurguladı.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR ORGANİZASYON”

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, “10 yıl önce küçük bir ekiple başladık, bugün dünyanın en iyi organizasyonları arasındayız. 80 ülkeden sporcu ağırlıyoruz. Türkiye’de patika koşu pazarını yarattık, rakiplerimiz çoğaldı ama biz öncüyüz,” dedi. Kuduoğlu, Salomon’un trail yarışlarında küresel çanta satışlarının yüzde 67’sine sahip olduğunu belirterek, organizasyonun Türkiye’de bu sporu büyüttüğünü ifade etti.