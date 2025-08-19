Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Yusuf Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen 664. Geleneksel Kütahya Domaniç Yağlı Güreşlerinde çayıra çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren Sakaryalı sporcu, büyükorta boyunda ikinci olmayı başardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcusu Yusuf Erdoğan, 17 Ağustos tarihinde Kütahya’da düzenlenen 664. Geleneksel Kütahya Domaniç Yağlı Güreşlerinde çayıra çıktı.
Büyük heyecana sahne olan ve yaklaşık 300 sporcunun farklı kategorilerde mücadele verdiği organizasyonda, zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcimiz, büyükorta boyunda ikinci olmayı başardı.
Sporcusunu kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Kütahya’da düzenlenen 664. Geleneksel Kütahya Domaniç Yağlı Güreşlerinde büyükorta boyunda ikinci olan sporcu Yusuf Erdoğan’ı tebrik etti.