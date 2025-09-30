Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks branşı sporcularından Ece Asude Ediz, 7-21 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunlarında 57 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

İSA YARDIMCI 3’ÜNCÜ OLDU

Ayrıca26 ve 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Kaçkar Ultra Maratonunda ter döken Atletizm sporcumuz İsa Yardımcı, 20 kilometrelik parkurda 35-39 yaş kategorisinde üçüncülük elde etti. Rize’nin Ayder Yaylası’nda gerçekleştirilen yarışlarda, zorlu etaplar heyecanlı anlara sahne oldu.