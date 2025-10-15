Sakarya Büyükşehir Belediyesi, stant kurduğu Üniversiteler Kampüsü’nde sabahın erken saatlerinde yaptığı sıcak çorba ikramıyla öğrencilerin içini ısıttı, Sakarya’nın değerlerini, güzelliklerini ve öğrenci dostu projeleri anlatarak yeni eğitim dönemi için başarılar diledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Kampüsü içerisinde bir stant kurarak Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilere “hoş geldiniz” karşılaması yaptı.

Öğrenci Topluluğu Tanıtım Günleri’nde, kampüsün kalbinde gençleri ağırlayan sosyal hizmet ekipleri, gençlere Başkan Alemdar öncülüğünde, “öğrenci dostu şehir” vizyonuyla hayata geçirilen projeleri anlattı.

Soğuk havada sıcacık çorba ikramıyla güne moral ve enerjiyle başlayan gençler spor, kültür, gönüllülük ve teknoloji projeleriyle yeni döneme coşkulu bir başlangıç yaptı. Ayrıca Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler Büyükşehirle Sakarya’nın kültürü, doğası, değerlerini tanıdı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.