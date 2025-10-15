Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla ek hizmet binasında tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan tatbikat kapsamında ek hizmet binasında görevli personelin acil durumlarda doğru tahliye davranışlarını sergileyip sergilemediği gözlemlendi.

Tatbikatla birlikte binanın tahliye süresi ölçülerek, olası aksaklıkların tespiti ve giderilmesi hedeflendi.

Tatbikat kapsamında binada görev yapan Acil Durum Müdahale ekiplerinin görev bilinci ve koordinasyon kabiliyeti de test edildi. Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale yapılabilmesi için ekiplerin görev paylaşımı, haberleşme ve yönlendirme süreçleri kontrol edildi.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) personelinin aktif katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, bina kısa sürede tamamen tahliye edildi.