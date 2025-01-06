Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Doruk Sırnaç, Motosiklet Mini GP 110 CC Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu ve Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Doruk Sırnaç,Motosiklet Mini GP 110 CC Türkiye Şampiyonası’nda ipi ilk göğüsleyen isim oldu ve Türkiye şampiyonluğunu ilan etti.

İki birincilik ve bir ikincilik başarısı

Daha önce Kartingbranşında Türkiye şampiyonu olan Sırnaç, Türkiye Motosiklet Federasyonu 2024 sezonu takviminde yer alan 3 yarışta, iki birincilik vebir ikincilik kazanarakgenel klasmanı da lider tamamladı.

Kupasını aldı

Bu başarı, Sakarya’nın motosiklet alanındaki hanesine önemli bir başarı olarak eklendi. Doruk, şampiyonluk kupasını TMF Şampiyonlar Ödül Töreni’nde aldı.

“Başarılarının devamını diliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Motosiklet Mini GP 110 cc yarışlarındaTürkiye Şampiyonu olan sporcumuz Doruk Sırnaç’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.