Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Tığcılar Mahallesi’nde başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha atıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dirençli, sosyal ve yeşil şehir sloganı ile başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildi.

SEAH karşısındaki Ticaret Merkezi’nin zemin katında Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’nin hizmete açılmasından sonra hak sahipleriyle görüşmeler başladı.

Bölgede yaşayan Ayhan Azder isimli vatandaş, “Yıllardan beri bu sıkıntıyla yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldi ve ‘kentsel dönüşüm’ dedi. Fedai Ertürk ise, “50 yıllık binada ailemle yaşıyorum. Burası şehrin en eski mahallesi. 16 Mayıs'tan sonra yeni bir aşamaya geçeceğimize inanıyorum” dedi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) karşısındaki Sakarya Ticaret Merkezi’nin zemin katında açılan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’nde hak sahipleriyle görüşmeler başladı.

Tığcılar Mahallesi’nde 3 etaplık dönüşümün ilk etabı için taşınmaz tespitleri, irtibat ofisinde askıya çıktı. Bölgede yapılan tespitlerin yer aldığı bilgiler, vatandaşların incelemesi için sunulacak.

Bölgede yaşayan kat maliklerinin birçoğu, yarım asırlık binalarda aileleriyle birlikte deprem korkusuyla yaşadıklarını ve dönüşümün kendileri için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Askı süreci 16 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.