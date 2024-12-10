SASKİ, şehir genelindeki içme suyu şebekelerinde kayıp ve kaçak oranlarını azaltmak amacıyla izole alt ölçüm bölgesi çalışmalarını sürdürüyor. Yazlık Mahallesi’nde gün içinde tamamlanacak çalışmalar ile bölgedeki su kesintilerinin de önüne geçilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),su sorunları yaşanan mahalleleri izole alt ölçüm sistemi ile buluşturmaya devam ediyor. Gruplara ayrılan hatların anlık takibinin yapılabileceği sistem sayesinde arızaların bölgesel kesintilere neden olmasının önüne geçiliyor.

Serdivan Yazlık Mahallesi’nde devam eden ve gün içinde tamamlanacak proje sayesinde suyun anlık takibi yapılacak ve yüzeye çıkmayan arızalar teknolojik imkanlar ile anında tespit edilecek.

Çalışmalar aynı gün içinde tamamlanacak

Proje kapsamında Yazlık, Aralık, Köprübaşı ve Vatan Mahallelerinin su kesintisinden minimum düzeyde etkilenmesi hedefleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyunca aralıksız şekilde devam edecek ve 17.00’ a kadar bölgeye içme suyu kesintisiz şekilde ulaştırılacak.

Çapı genişleyen hat bölgeye kesintisiz su ulaştıracak

İzole edilen bölgelerde şebekenin basınç haritası çıkarılacak ve çapı genişletilen boru ile iletilen her bir damla suyun takibi yapılacak. Teknolojinin son imkanlarının kullanılacağı sistem sayesinde su kayıpları yaşanan bölgelere anında müdahale edilerek hem su israfına hem de kesintilere geçit verilmeyecek.