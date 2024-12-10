Meram Belediyesinin yeni nesil eğitim projesi MEGA’nınatölye dersleri, çocuklara yeni ufuklar açıyor. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde, Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Ahşap Modül, Resim, Müzik, Bilim ve Fen Atölyelerine katılan çocuklar, hem eğlenmekten hem de yeni şeyler öğrenmekten çok mutlular.

KONYA (İGFA) - Meramlı çocuklar ve gençler, Meram Belediyesinin ödüllü eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi’nde bir taraftan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da doyasıya eğleniyorlar. Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde 6 ayrı atölyede verilen ‘Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Ahşap Modül, Resim, Müzik, Bilim ve Fen Atölyeleri’ne katılan öğrenciler, bugünün ve geleceğin dünyasını keşfediyor.

“MEGA ATÖLYELERİ, OKUL DERSLERİNE DE KATKI SUNUYOR”

MEGA öğrencileri, atölyelerde hazırlanan programlarda, kodlama ve yapay zeka gibi çağın en önemli teknolojik alanlarında temel bilgileri öğrenirken, ahşap modül atölyesinde el becerilerini geliştiriyor, resim ve müzik etkinlikleri ile de sanatsal yönlerini ön plana çıkarıyorlar. Çocuklar, bilim ve fen atölyeleriyle ise okul derslerine katkı sağlıyor, deneylerle de öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Meram Belediyesinin bu öncü projesinde yeni şeyler öğrenen çocuklar etkinlikler sayesinde mutlu bir eğitim dönemi geçirirken, eğitimler ailelerin de büyük beğenisini topluyor.

“YENİ ŞEYLER ÖĞRENMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

MEGA Bilim ve Fen Atölyesi öğrencisi Rabia Esra Baydar, derslere katılmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Atölye kapsamında sık sık fen ve bilimle ilgili deneyler yaptıklarını belirten Rabia Esra, “Burada gülüyor, eğleniyor ve öğreniyoruz. Elektrik devreleri kuruyoruz. Yaşayan canlıları ve vücut sistemlerini inceliyoruz. Burada aldığımız eğitimin okul derslerimize de katkısı oluyor. Okul ile aynı konuları işliyoruz. Böylelikle okul başarım artıyor. MEGA, bize yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşatıyor. Burada olmaktan çok mutluyum.” diye konuştu. Robotik Kodlama Atölyesi öğrencisi Miraç Efe de MEGA derslerine katılmış olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirterek, “Burada olmak çok güzel bir duygu. MEGA sayesinde çok güzel şeyler öğreniyoruz. Ben robotik kodlama eğitimi alıyorum. Kod yazıyor, yazılım yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MEGA İLE KENDİMİZİ DAHA DEĞERLİ HİSSEDİYORUZ”

Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu’na devam ettiğini söyleyen 12 yaşındaki Adnan Tüfenk ise MEGA ‘da gerçekleştirdikleri etkinliklerin çok güzel geçtiğini belirtti. Kendisini MEGA ile çok daha değerli hissettiğini kaydeden Adnan, “MEGA çok güzel bir yer. Bilimsel incelemeler yapıyoruz ve derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Dersleri güzel, tüm sınıfları ayrı güzel. Tüm arkadaşlarıma tavsiye ederim.” diye konuştu. Resim Atölyesi öğrencisi 10 yaşındaki Ayşegül Kavuncu ise resim yapmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirterek, eğitimler hakkında şunları söyledi; “MEGA’ya ders çalışmak için geliyordum, şimdi resim atölyesine başladım. Resim benim için hobiydi. MEGA sayesinde bir yetenek haline geldi. Resim yapmak bana neşe ve mutluluk veriyor. MEGA’ya gelirken heyecanlanıyorum.”

BAŞKAN KAVUŞ; “BİLİM VE SANATLA İÇ İÇE BİR NESİL İÇİN YOLA ÇIKTIK”

MEGA Atölyelerine katılan tüm öğrencilere ve gösterdikleri hassasiyetten dolayı ailelerine teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri hem bilimsel hem de sanatsal alanlarda desteklemiş olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. MEGA atölye eğitimleriyle onların kendilerini keşfetmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini hedeflediklerine vurgu yapan Başkan Kavuş, MEGA atölye eğitimleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Meram Belediyemizin kapsamlı ve nitelikli eğitim projesi MEGA sayesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve sanatla iç içe bir eğitim almaları amacıyla yola çıkmıştık. Eğitimlerimize katılan çocuklarımızın ve ailelerinin projeden oldukça memnun olmaları, bu yoldaki başarımızı gözler önüne serdi. Çocuklarımızın hem bireysel gelişimlerine katkı sağlamak hem de onları geleceğe hazırlamak hedefinde kat ettiğimiz yolu görmekten bizler de çok gururluyuz. Evlatlarımız, bu atölyelerde yeteneklerini keşfedebileceği ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir ortam buldular. Bu atölyeler sayesinde özgüvenlerini kazanmış, bilim ve sanata odaklanmış çocuklarımızı gördükçe bizlerin de MEGA’yıdaha da geliştirmek ve genişletmek adına motivasyonu artırıyor. Bunun için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Atölyelere katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum.”