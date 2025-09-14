Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası tam bir spor şölenine dönüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, nefes kesen mücadeleler, coşkulu tribünler ve çocuklara özel etkinliklerle tam bir spor şölenine dönüştü. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva sporseverlerden büyük ilgi gördü.

Aziz Duran Parkı’nda kurulan özel sahada gerçekleşen organizasyon, gençlerden yetişkinlere kadar her yaştan sporseveri bir araya getirdi. Hızlı ve sert oyun temposuyla izleyenlerin büyük ilgisini çeken turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

GENÇLERDEN BÜYÜK İLGİ, AİLELERDEN TAM DESTEK

Basketbolun enerjisini sokağa taşıyan turnuva, sadece sahada değil tribünlerde de büyük bir heyecan yaşattı. Genç yeteneklerin parladığı karşılaşmalar, ailelerin ve basketbol tutkunlarının yoğun ilgisiyle adeta bir festivale dönüştü.

İZLEYENLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Turnuva boyunca sahadaki tempo bir an bile düşmezken, sporcular hız kesmeden izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle final karşılaşmalarında yaşanan mücadeleler ve atmosfer, Sakarya’da sporun ve gençliğin ne denli güçlü bir temele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

GEZGİN ATÖLYE MİNİKLERLE BULUŞTU

Turnuvanın en renkli detaylarından biri ise çocuklara özel kurulan Gezgin Çocuk Atölyesi oldu. Aileleriyle birlikte alana gelen minikler, etkinlik boyunca hem eğlendi hem de öğrenerek keyifli zaman geçirdi. Böylece turnuva sadece spor değil, aynı zamanda ailelerin birlikte vakit geçirdiği sosyal bir etkinlik halini aldı.

SPORSEVERLERE TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklama ile turnuvaya katılan ve takip eden tüm sporseverlere teşekkür etti. Açıklamada, “3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’na katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve organizasyonu coşkuyla takip eden tüm sporseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Gençlerin enerjisi, ailelerin ilgisi ve Sakarya’nın spor kültürüyle bu organizasyon şehrimizin sosyal hayatına büyük bir değer kattı. Önümüzdeki yıllarda da sporun birleştirici gücünü yaymaya ve yeni nesilleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

ÖDÜLER SAHİBİNİ BULDU

Güzel mücadelelerin sergilendiği turnuvada kazananlar ise ödüllerine kavuştu. Derece elde eden takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ile Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin takdim etti. Ayrıca izleyiciler arasında yapılan çekilişle 10 kişiye bisiklet hediye edildi.