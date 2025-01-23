Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hastaneler bölgesinde hayata geçirdiği 530 araç kapasiteli katlı otoparkın inşa çalışmaları hızlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan park sorununu çözmek için hayata geçirdiği katlı otopark projesinde çalışmalar devam ediyor.

4 bin 500 metrekare alan, 530 araç kapasitesi

Hastaneler Kampüsü’nün hemen karşısındatoplam 4 bin 561 metrekare alan üzerinde hayata geçecek 530 araçlı kapasiteli katlı otoparkın inşa çalışmalarında yüzde 70 seviyelerine gelindi.

Hummalı bir çalışmanın gerçekleştirildiği projede kaba inşaatı tamamlandı, elektrik ve duvar imalatları ise devam ediyor.

Hastanelerin ve eczanelerin olduğu kampüs bölgesinde yetersiz kalan park alanları, katlı otoparkla nefes alacak. Büyükşehir, bu projeyle her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği hastaneler bölgesine çözüm olacak.

Parklanmaya çözüm olacak

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Hastaneler bölgesinde yaşanan parklanma sorununa çözüm getirmek amacıyla inşa çalışmalarına başladığımız katlı otopark projemizde yüzde 70 seviyelerine gelindi. Toplam 4 bin 561 metrekare alan içerisinde 530 araç kapasiteli olarak hayata geçireceğimiz katlı otoparkın kaba inşaatı tamamlandı, iç imalat çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlayacağımız katlı otopark, hizmet vermeye başladığında bölgedeki parklanma sorununa çözüm olacak” ifadelerine yer verildi.