Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile K. Maraş, Afyon ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) -Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ocak Perşembe gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ile Artvin kıyıları hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.