Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dolmabahçe’de yaptığı görüşme sonrası Raylı Sistem Projesi için 2026’yı işaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlen toplantıda AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, AK Parti Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ile Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı.

Son 18 ayda şehirde önemli yatırımların hayata geçtiğine değinen Başkan Yusuf Alemdar, bu başarının temelinde genel başkan yardımcısı, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatla sağlanan uyumun olduğu vurguladı.

RAYLI SİSTEM’LE İLGİLİ İLK KEZ

Alemdar ayrıca her ilçedebir eser inşa ederek adil ve etkili hizmet getirdiklerinin, siyasi değil dava odaklı çalıştıklarının altını çizerek, “Şehrin yarınlarına iz bırakacak birçok çalışmada işlemlerin başladığını”belirtti. Ayrıca Raylı Sistem’le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Dolmabahçe’deki görüşmesinden sonra ilk kez konuşan Alemdar, projenin inşaatı için ilk kez 2026’ya işaret etti.

Başkan Yusuf Alemdar, “Bu şehrin gençliği için tarihi yatırımlar yaptık. Bilim Merkezi için ilk kazmayı vurduk. Şehir Kütüphanesi için ihale sürecini tamamladık. İlçelerimize futbol, basketbol ve voleybol sahaları inşa ediyoruz. Erenler, Adapazarı, Sapanca ve Kaynarca’da kapalı spor salonları yapıyoruz.Arifiye’de ise temelini attığımız Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projeleri hızla yükseliyor. AKM’yi yeniliyor, AFA Kültür ve Kongre Merkezi’ni de yeniden hayata geçiriyoruz. Tüm bu yatırımlarla geleceğimiz olan gençlerimiz için kalıcı eserler inşa ediyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Milletvekillerimiz 45-50 gündür sahadalar. Özverili çalışmalarından ötürü hem milletvekillerimize hem de teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. 16 ilçede vatandaşlarımızla buluştuk. Olumlu dönüşler aldık. Sahada AK Parti dışında hiçbir parti yok. Vatandaşımızın taleplerini, isteklerini, sorunlarını karşılayabilecek tek parti AK Parti’dir” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Murat Kaya, “Sürekli sahadayız. Vatandaşımızın düğününde, cenazesinde, iyi gününde ve kötü gününde her zaman yanlarındayız.Giremediğimiz, kapısını çalamadığımız bir tane kapı yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız ekibiyle birlikte tüm ilçelerimize en iyi şekilde hizmet ulaştırıyor. Büyükşehir’in sorumluluğunda olmayan işleri bile her ilçede yapıyor. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.