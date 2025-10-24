Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilgili müdürlüklerle iş birliği içinde şehir genelindeki okulların kantinlerinde çocukların sağlığı, güvenliği ve gıdaya sorunsuz, huzurlu şekilde ulaşması için her köşeyi denetledi. Yapılan incelemede ruhsatlar soruldu, hijyen ile son kullanma tarihi (SKT) testi yapıldı ve görevli personeller kontrol edildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen habersiz denetimlerde kantinlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama koşulları, hijyen durumu ve fiyat listeleri mevzuata uygunluk açısından dikkatle kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde tespit edilen eksiklikler konusunda kantin işletmecilerine uyarılarda bulunarak, öğrencilerin sağlığıyla doğrudan ilgili olan bu konuda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımıza titizlikle devam edeceği kaydedildi.