Sakarya'da SASKİ, sabaha karşı şehrimizde etkisini gösteren yağış nedeniyle oluşan su birikmelerine teyakkuzda olan ekipler ile müdahale etti. Şehrin bazı noktalarına metrekareye 23 kilogram yağış düşerken erken müdahaleler olası olumsuzlukların önüne geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısına karşı dün gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti.

Şehrin farklı noktalarında gece boyunca nöbet tutan ekipler sabaha karşı başlayan yağış nedeniyle oluşan birikintilere anında müdahale etti. Ekiplerin erken ve yerinde müdahalesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kısa süre içinde Pamukova ilçesine 23 kilogram, Sapanca ilçesine ise 22 kilogram yağış bıraktı.