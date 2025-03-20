Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan İstanbul Mushafı Sergisi, OSM’de Sakaryalı sanatseverlerle buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ramazan ayının manevi hissiyatını ortaya koyan programları Sakaryalılarla buluşturuyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından hazırlanan İstanbul Mushafı Sergisi, Ofis Sanat Merkezi’nde açıldı.

Asr-ı Saadet’ten günümüze

Mekke’den Medine’ye, Kudüs’ten, Semerkant ve Buhara’ya uzanan bu manevi yolculuğun tüm izlerini taşıyan sergi Asr-ı Saadet'ten günümüze İslam tarihi ve coğrafyasını temel alarak hazırlandı.

66 kişilik heyet tarafından hazırlandı

15 asırlık İslam sanatlarının en güzel, en özel örnekleri seçilerek 10 dönem, 10 cilt olarak bir araya getirilerek ve İstanbul Mushafı olarak tasarlanan proje, konusunda mütehassıs hattat, müzehhip, mücellit olmak üzere 66 kişilik heyetin sekiz yıllık gayretiyle tamamlandı.

Yoğun katılım

Programa Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, SESOB Başkanı Hasan Alişan ve Başkan Vekili Ali Bektaş, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve çok sayıda kültür sanat dostu katıldı.

“Kuran’ı Kerim’in bereketini göstermek istedik”

Programın açılış konuşmasını yapan Hattat Hüseyin Kutlu, “Biz bu eserlerimizde Kuran-ı Kerim’in nasıl bir bereket, nasıl bir medeniyet olduğunu göstermek istedik. Büyük emek harcadık. 40 yıldır gönüllerinde demlenen projemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan`ın tensipleriyle vücut buldu.Bugün burada bu emeklerimizi görmek için gelen tüm herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Sanatın en özel örnekleri

Büyükşehir Başkan Vekili Burak Erken, “Ramazan ayında böylesi anlamlı ve değerli sergilere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Mushafı Sergisi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından hazırlandı. 15 asırlık İslam sanatlarının en güzel, en özel örneklerinin yer aldığı bu değerli sergi Ofis Sanat Merkezi’mizde 9 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek. Tüm sanatseverleri bu güzel anlara tanık olmaya davet ediyorum” dedi.

“Büyük bir değer ve kazanım…”

Çalışmanın çok büyük bir değer ve kazanım olduğuna dikkat çeken Vali Rahmi Doğan ise Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibine teşekkür etti.

Vali Doğan, “Geçmişten günümüze bir köprü oluşturan, bütün İslâm tarihi ve İslâm coğrafyasını merkeze alan bu değerli sergide eserlerin her biri, kadim medeniyetimizin zenginliğini ve derin anlamını içeriyor” dedi.

9 Nisan’a kadar açık

9 Nisan tarihine kadar açık olacak sergiyi sanatseverler hafta içi 08.30-22.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-22.00 arasında ziyaret edebilecek.