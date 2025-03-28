SASKİ, Söğütlü’nün altyapısını güçlendirmek için başlattığı 25 kilometrelik altyapı projesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçeye 13 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa edilirken, 12 kilometrelik içme suyu hattı da yenileniyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü’nün altyapı ihtiyacını uzun vadeli çözümlerle karşılamak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.180 milyon liralık yatırım kapsamında ilçeye 13 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırılırken, 12 kilometrelik içme suyu şebekesi de yenilenerek su iletim kapasitesi artırılıyor.

Sahada incelemelerde bulunan SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan çalışmaların güncel durumadair bilgiler aldı. Genel Müdür Turan’a Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci eşlik etti.

Projenin başlangıç noktasındaki çalışmaların sonuna gelindi

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Turan, “Söğütlü’nün altyapı geleceğini garanti altına almak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Orta, Gündoğan, Camicedit ve Küçüksöğütlü Mahallelerini kapsayacak projemizin ilk başlangıç noktası olan Ahmet İr Caddesi’nde çalışmalarımızın sonuna geldik. Projemizin ilerleyişini yakından takip ediyor ve Söğütlü’nün güçlü altyapı ile biran önce buluşması için sahada incelemelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.