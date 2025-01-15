Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu SAMEK’te açtığı “Yabancılar için Türkçe” dersleriyle farklı ülkelerden gelen misafirlere Türkçe’yi öğreterek farklı kültürler arasında güçlü bir bağ oluşturuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) sayesinde dil ve kültür arasında güçlü bir bağ kurarak, yabancıların toplumsal uyumunu ve iletişimini güçlendiriyor.

Karasu SAMEK’tefarklı ülkelerden gelen vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen “Yabancılar için Türkçe” dersleriyle farklı kültürlerin Türkçe ile birleştiği, bir arada kaynaştığı özel bir ortam sunuluyor. Bu derslerde Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Fas, Özbekistan ve Suriye’den 30 yabancı uyruklu vatandaşa okuma-yazma ve konuşma ağırlıklı Türkçe eğitimi veriliyor. Farklı renklerden, kültürlerden, mozaiklerden insanlar Türkiye’yi SAMEK’le tanıyıp seviyor.

Kursiyerlerden Özbekistan vatandaşı Meliha Kari, “Başlangıçtahiçbir şey anlamıyordum ve çok zorlanıyordum. Şimdi ise Türkçe konuşabiliyor ve anlayabiliyorum. Bu kurs bize çok yardımcı oluyor. İyi ki bu kursa katıldık. Türkçemizi geliştirme fırsatımız oldu” diye konuştu.

“YOĞUN İLGİ VAR”

Türkçe öğretmeni Muhammet Dokuyaner ise, “Birçok farklı milletten insanın bu kursa başvurduğunu görmek bizi son derece mutlu etti. Karasu’da yaşayan çok sayıda farklı kültürden vatandaşımız var.Bu kursun açıldığını duyduklarında büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadılar. Derse olan talep ve katılım oldukça yüksek. Öğrencilerimiz derse katılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Burada, tam anlamıyla bir aile ortamı oluşmuş durumda. Biz onları seviyoruz, onlar da bizi seviyor” diye konuştu.

SAMEK’teki okuma yazma dersleri, eğitim dönemi boyunca devam ediyor.