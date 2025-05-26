Sakarya Büyükşehir BelediyesiSosyal Gelişim Merkezi renkli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin annelerine yönelik anlamlı ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören bireylerin anneleri, Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) bahçesinde düzenlenen mum boyama etkinliğinde bir araya geldi.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel bireylerin annelerine yönelik düzenlenen mum boyama etkinliği, yüzlerde samimi bir tebessüm bıraktı.

Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde renklerin iyileştirici gücüyle keyifli bir mola veren anneler, kendi elleriyle oluşturdukları tasarımların mutluluğunu yaşadı. Yoğun yaşam temposu içinde kendilerine vakit ayırma fırsatı bulan anneler, gerçekleştirilen etkinlikten oldukça memnun kaldı.