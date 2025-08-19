Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çevre ve su sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü dere ıslah çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, dere ıslah çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çark Deresi havzasında devam eden temizliğin yanı sıra Serdivan 9. Cadde üzerinde bulunan Kanlıdere’de ıslah çalışmalarını tamamladı. Su akışını engelleyen atıklar toplanırken dere kenarında haşere oluşumuna neden olan yabani otlar da temizlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), rutin olarak sürdürdüğü dere ıslah çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Özel uçlu iş makinaları ve havza içerisindeki canlı yaşamına zarar vermeyecek ekipmanlarla sürdürülen çalışmalar kapsamında Çark Deresi’nin 2 kilometrelik kısmında temizlik devam ederken, Serdivan’da bulunan Kanlıdere’de ıslah çalışmaları tamamlandı.

ISLAH ÇALIŞMALARI CANLI POPÜLASYONUNU DA KORUYOR

Kuraklığın etkisi ile dere yataklarında azalan su miktarının akış güvenliğini sağlamak için devam eden çalışmalar kapsamında aynı zamanda kötü koku ve haşere oluşumunun da önüne geçiliyor. Özellikle yaz aylarında sosyal hareketliliğin artması ile dere kenarını kullanan vatandaşlar tarafından atılan atıklar ise canlı popülasyonunu olumsuz yönde etkilememesi için ekipler tarafından toplandı.

SU AKIŞ GÜVENLİĞİ İLE DERE YATAKLARI KIŞ AYLARINA HAZIR

urum tarafından yapılan açıklamada, “Periyodik olarak yürüttüğümüz dere temizlik çalışmalarıyla yalnızca çevre ve su sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın vakit geçirdiği sosyal alanları daha güvenli ve temiz bir hale getiriyoruz. Su akış güvenliğini sağladığımız dere yatakları kış aylarında beklediğimiz yağışları sorunsuz bir şekilde deşarj edecek” ifadeleri kullanıldı.