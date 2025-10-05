Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’da “İnsanlığın Umudu: Sumud” ve “Özgürlüğe Yürüyoruz” sloganlarıyla Çark Caddesi’nde binlerce kişiyle birlikte yürüdü ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde gerçekleştirilen Gazze seslenişine eşlik etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dünyada Filistin davasında umut dolu bir dönemin kapısını aralayan SumudFilosu'na destek için sokaklara dökülen vatandaşların arasına katıldı.

Alemdar, Filistin'e Destek Platformu organizasyonu ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Gazze buluşmasında vatandaşlarla kol kola yürüdü.

Sakarya Millet Bahçesi'nde bir araya gelen binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla, “Özgür Filistin” ve “Kahrolsun İsrail” gibi sloganlarla şehrin merkezinde yürüdü.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SAÜ Rektörü Hamza Al, Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık, ilçe belediye başkanları, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe başkanları, STK temsilcileri, basın mensupları ve binlerce Sakaryalı katıldı. Alkışlarla, sloganlarla geçen ve Çark Caddesi'nde büyük destek gören yürüyüşün sonunda Demokrasi Meydanı'nda “İnsanlığın Umudu: Sumud”mitingi gerçekleştirildi.

Sakarya’nın mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu bugün ortaya çıkan tabloyla bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Bugün bu meydanı dolduran kardeşlerim, insanlığın vicdanındaki yaraları iyileştirdiniz. Sizler, 100 yılın en büyük soykırımını gerçekleştiren İsrail’in karşısında dimdik durdunuz. Dünü unutmadık. Bugün verdiğimiz mücadele, bu topraklarda nasıl yaşadığımızın ve Anadolu’da nasıl var olduğumuzun bir göstergesidir. Yüzyıl önce bizlerin yaşadığı acılar, bugün Müslümanların ilk kıblesinde yaşanıyor. Bebekler katlediliyor, anneler ve babalar gözyaşı döküyor. Silahsız insanların hedef alınmasına asla sessiz kalamayız.Meydandaki Sakaryalılar, mazlumların yanında olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Filistin asla yalnız kalmayacaktır" diye konuştu.

Mitinge katılan yüzlerce kişi, Gazze için tek ses oldu ve özgürlük şarkıları hep bir ağızdan söylendi.