SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında Kentpark’ta görme engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

İSTEK VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı 100’e yakın görme engellinin katıldığı programda, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, şube müdürleri ve misafirler yer aldı. Programda katılımcılarla tek tek ilgilenen Başkan Alemdar, istek ve taleplere kulak verdi.

GERÇEK ENGEL KALPLERDEDİR

Programda konuşan Başkan Alemdar, “Görme engelli vatandaşlarımız azimleri, yetenekleri ve hayata karşı güçlü duruşlarıyla hepimize ilham veriyorlar. Onların yaşadığı zorlukları anlamak, empati kurmak ve erişilebilir bir yaşam alanı sunmak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü gerçek engel, gözlerde değil, kalplerde ve zihinlerdedir” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Başkan Alemdar ayrıca, “Unutmamalıyız ki görme engelli bireyler de eğitimde, iş hayatında, sanatta ve sporda aynı fırsatlara sahip olmalıdır. Onların toplumsal hayata tam katılımı ancak bizlerin desteği ve farkındalığıyla mümkündür. Bu konuda hep birlikte hareket etmeliyiz. Sesleriyle, dokunuşlarıyla, başarılarıyla hayatımıza ışık katan görme engelli kardeşlerimize her zaman yanlarında olduğumuzu göstermeliyiz” şeklinde konuştu.