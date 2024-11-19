Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını yenileyerek modern ve estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapısı ve üstyapısını yenilediği Ahmet Yesevi Caddesi’ni ‘Prestij Cadde’ olarak dönüştürdü ve Sakarya’ya estetik bir konsept daha kazandırdı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, şehrin merkezinde örnek bir dönüşüme imza atarak Ahmet Yesevi Caddesi’ni sil baştan yeniledi.

Aydınlatması, çevre düzenlemesi, teknik özellikleriyle prestij konsept uygulaması yapan YOLBAK, son olarak soğuk çizgi çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çevre düzenlemesiyle cadde son halini alacak.

ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ

Bu cadde, konum itibarıyla şehre giriş için önemli bir geçiş özelliği taşıyor ve artık binlerce sürücüye daha konforlu bir ulaşım imkânı sunacak. Bölgede ticaret yapan ve yaşamını sürdüren vatandaşlar ise bir süre sabırla bekledikleri çalışmanın neticesinde ortaya çıkan işten çok memnun kaldı. Hem ulaşım kolaylığı hem de kent estetiğine katkısı nedeniyle yaşadıkları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir’e teşekkür etti.

Şeker Mahallesi Muhtarı AdemKuvel, “Yıllardır beklediğimiz bir çalışmaydı.Burası gün içinde çoğu vatandaşın kullandığı yoğun bir caddeydi ve yenilenmesi gerekiyordu. Yusuf başkanımız sağ olsun çok güzel bir uygulama ile mahallemize adeta yeni bir cadde kazandırdı.Çok memnunuz. Mahallem ve kendi adıma belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK ŞAŞIRDIM, BİR AN TANIYAMADIM”

Yıllardır Şeker Mahallesinde ikamet eden Fikret Tezcan, “Caddemizin yenilenmesi gerekiyordu ve Büyükşehir gerekeni yaptı. Şehir dışındaydım.Mahalleme tekrardan gelince çok şaşırdım, bir an tanıyamadım. Çok güzel olmuş. Cadde gerçekten yeni hali ile çok estetik güzel bir görün kazandı” ifadelerini kullandı.