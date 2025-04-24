SASKİ, Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’nde iyileştirme ve kapasite genişletme çalışmalarını başlatıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisin kapasitesi artacak, enerji tüketimi düşecek ve çevresel sürdürülebilirlik güçlenecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’nin performansını artırmak ve enerji verimliliğini sağlamak amacıyla üç aşamalı rehabilitasyon projesini hayata geçiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle tesisin mekanik ve teknolojik altyapısı yenilenerek gereken noktada maksimum kapasiteyle sorunsuz şekilde çalışması sağlanacak.

Projenin ilk aşamasında yapılacak işlemlerin ardından, ikinci aşamasında tesisin mekanik donanımı güçlendirilecek. Perfore ızgara, atık taşıma konteyneri ve bant konveyör temini ile tesisin atık ayrıştırma ve taşıma sistemleri daha düzenli hale getirilecek. Yenidonanımların devreye alınmasıyla birlikte aşamalar arasındaki süre kısalacak ve daha seri bir arıtma döngüsü elde edilecek.

Üçüncü ve son aşamada, manyetik yataklı blower (üfleyici) sistemleriyle birlikte tesisin teknik altyapısı yenilenecek. Bu sistemler sayesinde daha az enerji tüketilerek daha yüksek verim elde edilecek. Ayrıca yeni ekipmanların montajı ile arıtma sistemi teknolojik olarak güncellenecek.