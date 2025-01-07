Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Alemdar, “Sporda başarının yolu tesisleşmeden geçiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ıziyaret etti.

“Kazanımların yılı olacak”

Ankara'dan sevindirici bir paylaşım yapan Başkan Alemdar, 2025 yılında Sakarya'nın yeni spor tesisleri kazanması ve projelerin hayata geçirilmesi için önemli temaslarda bulunduklarını ifade ederek, Bakan Osman Aşkın Bak’a destekleri için teşekkür etti.

Spor yatırımları

Başkan Alemdar, gençliğin başarısını Sakarya'nın gelecekteki en büyük kazanımı olarak gördüklerini ifade ederek gençlerin yeteneklerini keşfetmek, geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak için 2025’te spor projeleri için bir atılım dönemi olacağının altını çizdi.

2025'te yeni tesisleri şehrimize sunacağız

Alemdar şöyle dedi: “Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan, Milletvekillerimiz Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ettik. İlçelerimizde hayata geçirmek istediğimiz gençlik ve spor yatırımları hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza yakın ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ediyoruz.”

Spor yatırımları için verimli bir yıl olacak

Gençlerin başarısıyla birlikte Sakarya'nın da başarısının ivme kazanacağını ifade eden Alemdar, “Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini her fırsatta ifade ediyorum. Yeni spor yatırımlarını şehrimize kazandırmak için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bakanlığımızında destekleriyle 2025 yılında yeni tesisleri şehrimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimizin en kapsamlı tesislerle, spor alanlarıyla ve sosyal alanlarla buluşması için gayretle çalışıyor, tüm kapıları çalıyoruz. İnşallah bu yıl spor yatırımlarında da verimli bir yıl olacak” dedi.