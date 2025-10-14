Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), abonelerine kesintisiz hizmet sunabilmek için altyapı güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Hendek’in içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 3 bin 100 metrelik yeni hattın inşasına başladı. İki etaptan oluşan proje kapsamında 4 mahalleyi besleyen ana hat yenilenirken, kurulacak yeni kolektör ve bağımsız hat düzeniyle içme suyu ağı daha güvenli ve kesintisiz hale gelecek.

Hendek’te başlatılan ve iki etaptan oluşan 3 bin 100 metrelik içme suyu projesi tamamlandığında 4 mahalleye basınç sorunu olmadan, kayıp-kaçaksız, kesintisiz su iletilecek.

Hendekte başlatılan proje Punaortaköy, Türbeköy, Martinler ve Çayırbaşı mahallelerini kapsarken projenin ilk etabında; bu mahalleleri besleyen bin 400 metrelik ana taşıyıcı hat tamamen yenilendi. Hat kapasitesinin artırılmasıyla bölgede su iletimi daha verimli hale gelirken, basınç düşüklüklerinin önüne geçildi.

Ekiplerin yoğun mesaisiyle ilk etap kısa sürede tamamlandı.

İkinci etapta Punaortaköy ve Çayırbaşı mahallelerine bin 700 metrelik yeni hat inşa edilecek ve böylelikle iki mahalle birbirinden bağımsız sistemlerden beslenecek.