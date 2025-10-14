İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi’nde altyapı sonrası yıpranan Akarca, Kemal Sunal ve Alsancak caddelerini toplamda 2300 ton asfalt kullanarak yenileyecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Alikahya Fatih Mahallesi’nde altyapı çalışmaları sonrasında yıpranan yolları yenileyerek bölge trafiğini rahatlatacak.

Mahalledeki Akarca, Kemal Sunal ve Alsancak caddelerinde başlayan asfalt çalışmalarıyla birlikte yollar modern bir görünüme kavuşacak.

Çalışmalar kapsamında Akarca Caddesi’nin 450 metrelik bölümünde yaklaşık 1300 ton, Kemal Sunal Caddesi’nin 250 metrelik kısmı 750 ton asfaltla, Alsancak Caddesi’nin 120 metrelik bölümü ise 250 ton asfaltla yenilenecek.

KONFORLU VE GÜVENLİ YOLLAR

İzmit Belediyesi yetkilileri, bölgedeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı düzenlemelerine hız verildiğini belirterek, mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşım sağlaması için çalışmaların süreceğini ifade etti. Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte Alikahya Fatih Mahallesi sakinleri, hem konforlu hem de uzun ömürlü yollara kavuşuyor.