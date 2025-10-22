Sakarya'da Geyve Belediyesi'nin düzenlediği Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) eğitimi, çevre ilçelerden de katılımcılarla gerçekleşti. Eğitimde ihale süreçleri ve mevzuat değişiklikleri anlatıldı.SAKARYA (İGFA) - Geyve Belediyesi tarafından düzenlenen ve kamu alımlarında şeffaflık ile etkinliğin artırılmasını amaçlayan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) eğitimi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitime sadece Geyve Belediyesi personeli değil, çevre ilçelerdeki belediyelerden gelen personeller de katıldı.

Meclis Salonu’nda düzenlenen programda, EKAP sisteminin doğru ve etkin kullanımı, ihale süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve son mevzuat değişiklikleri katılımcılarla paylaşıldı. Alanında uzman eğitmen tarafından verilen eğitim, pratik bilgilerle zenginleştirildi.

Eğitime Pamukova, Arifiye, Akyazı, Söğütlü, Kaynarca, Kocaali, Karasu gibi çevre ilçelerden gelen belediye çalışanları da ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Selçuk Yıldız yaptığı açıklamada, "Kamu hizmetlerinin daha şeffaf, hızlı ve mevzuata uygun yürütülebilmesi adına personelimizin bilgi düzeyini artırmak önceliğimizdir. Diğer belediyelerle de bu bilgi paylaşımını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu eğitim organizasyonunda emeği geçen personelimiz Maide Ekici Dinler’e teşekkür ediyoruz.“ ifadelerini kullandı.