Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz’de günlük 9,5 milyon metreküp üretime ulaşılarak ilk fazın tamamlandığını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Gaz Sahası’nda gerçekleştirilen doğal gaz üretimine ilişkin son durumu paylaşan Bakan Bayraktar, “Sakarya Gaz Sahası’nın birinci fazı tamamlandı. Yaklaşık 9,5 milyon metreküplük bir günlük üretimle şu anda artık ikinci fazın üretimine, yani bunu 2 katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz.” dedi.

Hedefte Yeni Sahalar Var

Bakan Bayraktar, “Sakarya Gaz Sahasının yanı sıra yeni sahalarda, yani keşiflerle alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan üretimi arttırmak, bir taraftan da yeni keşiflerle bulduğumuz yeni rezervleri üretim rezervlerimize eklemek istiyoruz. Bu minvalde çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Tarihi Rekora Özel Video

Sosyal medya hesabından özel bir video paylaşan Bakan Bayraktar, “Enerjide Tarihi Rekor! Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon m³ üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji!” ifadelerini kullandı.

Azmin ve İnancın Zaferi

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır." sözüyle yola çıktıklarını, azmin ve inancın zaferini yaşadıklarını belirterek “Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz. Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

2026’da Göreve Başlayacak

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu, Eylül ayında Çanakkale’ye gelmişti. Burada bir tersanede bakım ve modernizasyon işlemleri devam eden platformun 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda görevine başlaması planlanıyor. Platform, devreye girmesiyle birlikte günlük ilave 10 milyon metreküplük üretim yapacak. Böylece 2026’daki toplam üretim 20 milyon metreküpe çıkacak.

Tüm Hanelere Karadeniz Gazı

2028 yılında da günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkması ve tüm hanelerin doğal gaz ihtiyaçlarının Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılanması hedefleniyor.