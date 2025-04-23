Bu yıl 485. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin, ilk akşamında “Hoş Geldin Mesir” korteji ve Sıla konseri ile on binlerce Manisalı sokaklara döküldü, Cumhuriyet Meydanı’nda Festival’i kutladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in de katıldığı kortej ve konsere, Manisalılar büyük ilgi gösterdi.MANİSA (İGFA) - Başkan Zeyrek, Sıla’nın özgürce ifade ettiği düşünceler nedeniyle haksızlığa uğradığını ve konserlerinin iptal edildiğini hatırlatarak, “O da bizim gibi, bir çift mavi gözün ışığından asla ayrılmayan bir sanatçımızdır” diyerek Manisa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve on binlerce Manisalı katıldı. Kortej, Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı seslendirdiği marşlar eşliğinde harekete geçti. Festivale katılım sağlayan konuk ülkelerin halk dansları ekipleri, kültürlerine özgü kıyafetleri ve yöresel müzikleriyle kortejde yer alarak renkli görüntüler oluşturdu. Gösteri ekiplerinin de bulunduğu korteji, Manisalılar coşkuyla karşıladı. Kortej yürüyüşü boyunca Başkan Zeyrek, protokol üyeleri ile birlikte vatandaşları selamlarken Manisalılar da kendisine alkış ve tezahüratlarla sık sık sevgi gösterilerinde bulundu.

KONSERE BÜYÜK İLGİ

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan ünlü sanatçı Sıla, “…Dan Sonra” şarkısıyla başladığı konserde sevilen şarkılarını alanı dolduran Manisalılarla birlikte seslendirdi. Büyük ilgi gören konser, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Sahneye çıkarak vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Yüreği Atatürk sevdası dolu olan çok sevdiğim Manisalı hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Tam 13 ay önceydi 507 bin 563 bana inanan, bana güvenen vatandaşımın güvenoyuyla bu koltuğa oturdum. İlk gün kollarımızı sıvadık, size dedim ki bizim bir hayalimiz var, bizim hayalimiz de Manisa artık hak ettiği yerde olacak. Manisa artık sanatıyla kültürüyle sporla konuşulan bir kent olacak. Bana inanan, güvenen, o koltuğa oturtan kişilere mahcup olmadığım için onun gururu, onun mutluluğuyla şimdi karşınızdayım. 13 ayda kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz demeden çalışarak sözlerimizi yerine getirdik. Bugün 485.’sini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum; artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa’da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı” dedi.

“GEÇMİŞTE KENDİSİ ÖZGÜRCE BİR DÜŞÜNCESİNİ İFADE ETTİĞİ İÇİN KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ”

Ferdi Zeyrek, “Bugün, sanatı, kişiliği ile tüm vatandaşlarımızın gönlünde taht kurmuş Sıla’nın burada olmasının bir özelliği daha var. Geçmişte kendisi özgürce bir düşüncesini ifade ettiği için konserleri iptal edildi. Kendisine hak etmediği şekilde iftiralar atıldı. Tıpkı benim gibi tıpkı sizin gibi Sıla’nın da ne bir geri adım atacağı, ne de bir santim eğileceği akıllarına gelmedi. Çünkü Sıla da bizler gibi bir çift mavi gözün ışığından asla ayrılmayan bir sanatçımızdır” diyerek Sıla’yı Manisa’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.