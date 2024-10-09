Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle Camili Mahallesi’nin atık su altyapısını garanti altına alacak 25 milyon liralık yatırımda saha çalışmalarına başlıyor. Başkan Alemdar, 11 Ekim Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek törene tüm vatandaşları davet ederek, şehri güçlü altyapıyla buluşturmak için adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini belirtti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapısını geleceğe güçlü şekilde taşıyacak altyapı yatırımlarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini paylaştığı bir projede daha çalışmalar gerçekleştirilecek törenle başlıyor. Camili Mahallesi’nde 25 milyon liralık yatırımla inşa edilecek atık su altyapı projesi ile bölgenin atık suları güvenle Karaman Atık Su Arıtma Tesisine taşınacak.

11 Ekim Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek törene tüm vatandaşları davet eden Başkan Alemdar, şehri güçlü altyapıyla buluşturmak için adımları kararlılıklar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

25 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Alemdar şöyle konuştu: “Kısa süre önce müjdesini paylaştığımız Camili Mahallesi’nin güçlü altyapı projesinde saha çalışmalarını başlatıyoruz. 25 milyon liralık yatırımla bölgenin atık sularını kayıpsız şekilde Karaman Atık Su Arıtma Tesisimize ulaştıracağız. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz altyapı yatırımımızın tanıtım törenine tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.