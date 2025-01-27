Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Hava Kalitesini İyileştirme Projesi” kapsamında 300 haneyi ücretsiz doğalgazla buluşturuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Hava Kalitesini İyileştirme Projesi” kapsamında vatandaşların evine ücretsiz doğalgaz ulaştırırken havayı, oksijeni koruyor ve iklim değişikliğiyle mücadelesine her gün daha kararlı ilerliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında 300 hanenin doğalgaz işlemleri kademeli olarak tamamlanıyor.

DOĞALGAZI VERİLEN HANELERDE MUTLULUK VAR

Ailelerin daha temiz, güvenilir ve sürdürülebilir ısınma imkanına ulaşmasını sağlayan proje, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Sakarya’nın çeşitli noktalarında gerçekleştirilen proje çalışmalarında ikinci etaba geçildi ve çalışmalar süratle devam ediyor. Doğalgaz verilen hanelerde büyük bir mutluluk hakim.

“DOĞALGAZ KONFORUNA KAVUŞTUK”

81 yaşındaki Sıdıka Yıkılmaz, “Bu hizmetten faydalandığım için minnettarım. Eskiden soba kullanıyor, kömür taşıyor ve merdivenden zorla çıkarıyordum. Gerçekten çok zahmetli bir işti. Merdiven inip çıkmak büyük bir güçlük oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ederim, Allah razı olsun” dedi.