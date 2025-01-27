AFAD ve Kandilli'den alınan bilgiye göre sabah saat 9.00 ve 9.51'de iki ayrı depremin kaydedildiği Marmara Denizi'nde, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 şiddetinde yeni deprem meydana geldi.BURSA (İGFA)- AFAD, merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde olan 4 büyüklüğünde deprem kaydetti.

Saat 13.46'da meydana gelen deprem Bursa ve çevresinde de şiddetli bir şekilde yaşandı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1883830279808167956

Depremin yerin 9,74 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kandilli'nin verilerine göre de, Bursa'da sabah saat 9.00'da merkez üssü Mudanya'nın Kumyaka'da 1,5, saat 9.51'de ise Gemlik Körfezi'nde 2 şiddetinde deprem kaydetmişti. Kandilli merkez üssü Nilüfer ilçesi olan son depremi ise 4,1 büyüklüğünde olarak ölçtü.