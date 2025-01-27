AFAD ve Kandilli'den alınan bilgiye göre sabah saat 9.00 ve 9.51'de iki ayrı depremin kaydedildiği Marmara Denizi'nde, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 şiddetinde yeni deprem meydana geldi.BURSA (İGFA)- AFAD, merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde olan 4 büyüklüğünde deprem kaydetti.
Saat 13.46'da meydana gelen deprem Bursa ve çevresinde de şiddetli bir şekilde yaşandı.
Depremin yerin 9,74 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
Öte yandan Kandilli'nin verilerine göre de, Bursa'da sabah saat 9.00'da merkez üssü Mudanya'nın Kumyaka'da 1,5, saat 9.51'de ise Gemlik Körfezi'nde 2 şiddetinde deprem kaydetmişti. Kandilli merkez üssü Nilüfer ilçesi olan son depremi ise 4,1 büyüklüğünde olarak ölçtü.