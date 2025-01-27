ÜÇGE Grup Şirketleri, ülkenin en değerli keman virtüözlerinden ve Devlet Sanatçısı unvanına sahip Ayla Erduran’ın anısına ithaf edilen Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın (BBDSO) özel konserinin destekçisi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın özel konserinde Johannes Brahms’ın etkileyici Keman Konçertosu, usta keman sanatçısı Özcan Ulucan’ın etkileyici yorumuyla sanatseverlerle buluştu. Daha sonra Piyotr İlyiç Çaykovski’nin klasik müzik tarihinin en dokunaklı eserlerinden biri olarak kabul edilen 6. Senfonisi “Patetik”, uluslararası başarılarıyla tanınan şef Nil Venditti yönetiminde dinleyicilere ulaştı.

ÜÇGE yönetiminin ve çalışanlarının da yer aldığı etkinlikte sanatseverlerbu anlamlı geceye yoğun ilgi gösterdi.

Sanatın birleştirici gücünü yansıtan bu özel gece, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Konserin sonunda, Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, ÜÇGE’nin sanata sunduğu katkıları dolayısıyla ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras’a bir plaket takdim etti.

Ayla Erduran gibi değerli bir sanatçının anısını yaşatmak üzere düzenlenen ve çok kıymetli sanatçıların yer aldığı anlamlı konsere katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını belirten Aras, "ÜÇGE olarak, iş dünyasının yanı sıra kültür sanat alanında da geleceğe değer yaratmayı önemsiyoruz. Sanata olan desteğimizi sürdürmeye ve anlamlı projelerde yer almaya devam edeceğiz"