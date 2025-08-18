Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), afet koşullarında beslenme eksikliği yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla TOKTUT iş birliğiyle önemli bir projeye imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Hatay Valiliği’nin koordinasyonunda ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen “Sağlıklı Beslen Sevgiyle Büyü” Okul Beslenme Desteği Projesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca Antakya’daki konteyner kentlerde bulunan 25 anaokulunda eğitim gören 1350 çocuğa ulaştı.

Proje kapsamında çocuklara, günde bir öğün olmak üzere toplam 200 bin adet beslenme paketi dağıtıldı. Gıda uzmanları tarafından hazırlanan öğünlerle çocukların günlük besin ihtiyacının en az yüzde 40’ı karşılandı. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral açısından dengeli içerikler sayesinde çocukların sağlıklı gelişimi desteklendi, aynı zamanda okul katılımı artırıldı.

Bu sosyal sorumluluk projesi, yalnızca çocuklara değil, bölge ekonomisine de katkı sundu. Beslenme paketlerinin üretiminde kadın üreticiler ve küçük çiftçiler görev aldı; böylece yerel ekonomiye doğrudan destek sağlandı ve kadın istihdamına yönelik örnek bir model oluşturuldu.

Projenin etkisini ölçmek amacıyla yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında öğretmenler, rehber öğretmenler, okul idarecileri ve ailelerle görüşmeler ve anketler yapıldı. Bilimsel temellere dayanan beslenme desteğinin, çocukların gelişimi ve ailelerin yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yarattığı gözlemlendi.