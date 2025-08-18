Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iki yılı aşkın süredir öğretmenleri eğitim süreçlerine aktif olarak dahil ettiklerini belirtti. Tekin, 2024 TIMSS başarısında öğretmenlere teşekkür edilmemesini eleştirirken, yabancı dil eğitiminde ise yeni modellerle reform hedeflediklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık tarihinde ilk kez öğretmen odası etkinlikleri ve saha ziyaretleriyle öğretmenlerin görüşleri alınarak kronik sorunlara çözüm arandığını ifade ederken, 2024 TIMSS başarısında öğretmenlere teşekkür edilmemesini eleştirdi.

Yabancı dil eğitiminde ise yeni modellerle reform hedeflediklerini duyuran Bakan Tekin, eğitimde öğretmenlerin sürece katılımını artırmak için teknik ve hukuki düzenlemeler yaptıklarını, yüzlerce öğretmen odası etkinliğiyle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Her düzenlemeye karşı çıkan bir kesim olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, “2024 TIMSS’te OECD’de ilk 3’te, Avrupa’da birinci olduğumuz alanlar var. Bir siyasetçi bile teşekkür etmedi. Problem bizde değil, bakış açılarında” diyerek eleştirdi.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE RADİKAL DEĞİŞİM

Bakan Tekin, yabancı dil eğitimindeki eleştirilere değinerek, Türkiye’nin OECD ortalamasının iki katına yakın zaman ayırdığını, ancak öğretmen ve materyal eksikliği olmadığını belirtti.

Sorunun, “gündelik hayattan uzak gramatik testler” dayatmasında olduğunu savunarak, “Çocuklar, binlerce kelimeyle İngilizce konuşamıyor. Ana dil becerileri zayıfsa yabancı dilde başarı beklenemez” dedi. Önceki yıllarda pilot olarak başlatılan yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıflarının başarılı olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, “Çoklu Yabancı Dil Modeli”ni bin 21 okulda uyguladıklarını açıkladı. 5. sınıflarda haftada 14 saat birincil, ayrıca ikinci bir dil öğretildiğini belirten Bakan Tekin, ana dil becerilerini güçlendirmek için 2023’te Türkçe derslerinde geçme notunu 70’e çıkardıklarını ve ölçme-değerlendirmeyi dört temel beceriye dayandırdıklarını söyledi.

Yabancı dil programlarının revize edilmesiyle engellerin aşıldığını, yeni uygulamaların hayata geçtiğini anlatan Bakan Tekin, “Artık ana dil ve yabancı dilde akademik becerileri güçlendiren bir sistem kurduk. Birlikte bu süreci geliştireceğiz” diyerek, eğitimde kaliteyi artırma hedefiyle öğretmen ve toplumla iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.