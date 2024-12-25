Geniş gövdeli uçakların da inişine imkân tanıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistinin 1 yıldır hizmette olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 241 bin 536 uçak trafiğinin 41 milyon 270 bin 10 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen 2nci pistinin açılışını 25 Aralık 2023te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini anımsatarak 1 yıldır hizmette olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanının da artan yolcu ve uçak trafiğine rahat cevap verilebilmesi amacıyla hizmete açtıkları 2nci pist sayesinde hava trafik kapasitesini artırdıklarını hatırlattı.

Havacılık alanında yaptıkları yatırımlarla İstanbulun uluslararası bir havacılık merkezi haline geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanında 3 bin 540 metre uzunluktaki 2nci pisti hizmete alarak başta İstanbul olmak üzere ülkemizin ekonomi ve turizmine çok önemli katkılar sağladık. Geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde inşa ettiğimiz pist ile havalimanımızı vizyoner bir bakış açısıyla geliştirdik" dedi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 2024'TE 41 MİLYON 270 BİN 10 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Sabiha Gökçen Havalimanında hizmete aldıkları 2nci pistin yanı sıra taksi yolu, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üst yapı tesisleriyle hizmet kalitesini önemli ölçüde arttırdıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, bu hizmetlerin meyvesini artan yolcu ve uçak trafiğinde aldıklarını belirterek, havalimanının 2024 yılında yüzde 6 artışla 241 bin 536 uçak trafiği gerçekleştiğini, yolcu trafiğindeki artışın ise yüzde 12 olduğunu söyledi.

Öte yandan havalimanıhnın yük trafiğine yönelik de bilgi veren Bakan Uraloğlu, ikinci pistin açılmasıyla birlikte 2024 yılında 2023 yılına göre iç hatlarda yüzde 6 artışla 128 bin 543 ton, dış hatlarda yüzde 15 artışla 292 bin 381 ton yük taşındığını vurgulayarak, toplam yük trafiğinde geçen yıla göre yüzde 12 artış gerçekleştiğini 420 bin 924 ton yük taşındığını sözlerine ekledi.